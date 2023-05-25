Баранник: «Хочу, чтобы в «Зените» играло как можно больше собственных воспитанников»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник назвал своих сильнейших одноклубников.

«Несомненно, это Юра Желудков, Николай Ларионов и Прошин. Тот состав был во многом разнообразным и уникальным, но лучшие для меня они», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Баранника.

Также он ответил на вопрос, устраивает ли его вектор развития петербургского клуба.

«В перепродаже игроков я не вижу ничего плохого. Конечно, я как выходец ленинградского футбола хочу, чтобы в команде играло как можно больше собственных воспитанников, но реалии выглядят иначе. Надеюсь, со временем в клубе восторжествует разумный симбиоз, а на поле будут выходить наши воспитанники и сильные иностранцы», — добавил экс-футболист.

Баранник выступал за «Зенит» с 1981 по 1990 год. В составе сине-бело-голубых он провел 209 матчей и отметился 8 голами. С 2012 по 2015 год Баранник занимал должность тренера-селекционера в петербургском клубе.