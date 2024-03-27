Баранник: «Матч «Локомотива» и «Краснодара» — сродни финалу»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник считает, что матч 22-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Краснодаром» подарит интригу зрителям.

«Я думаю, игра будет определяющей для обеих команд. У «Локомотива» сейчас не очень стабильное положение, разные разговоры идут по тренеру Галактионову. Поэтому для соперников это будет нечто вроде финала. Тот, кто выиграет, поверит в себя. У «Локомотива» — хороший состав, он может играть лучше, чем в первых матчах после зимнего перерыва. Как подействует на игроков «Краснодара» приход нового тренера, сейчас никто не может сказать. У каждого футболиста какие-то свои чувства к старому тренеру, к новому тренеру. Это дополнительная интрига», — приводит «РБ Спорт» слова Баранника.

Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» пройдет 31 марта в Москве на «РЖД Арене».

На данный момент «быки» с 39 очками располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Железнодорожники идут на пятой позиции (32). Лидером является «Зенит», у которого 40 баллов.