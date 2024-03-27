Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

27 марта, 18:14

Баранник: «Матч «Локомотива» и «Краснодара» — сродни финалу»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник считает, что матч 22-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Краснодаром» подарит интригу зрителям.

«Я думаю, игра будет определяющей для обеих команд. У «Локомотива» сейчас не очень стабильное положение, разные разговоры идут по тренеру Галактионову. Поэтому для соперников это будет нечто вроде финала. Тот, кто выиграет, поверит в себя. У «Локомотива» — хороший состав, он может играть лучше, чем в первых матчах после зимнего перерыва. Как подействует на игроков «Краснодара» приход нового тренера, сейчас никто не может сказать. У каждого футболиста какие-то свои чувства к старому тренеру, к новому тренеру. Это дополнительная интрига», — приводит «РБ Спорт» слова Баранника.

Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» пройдет 31 марта в Москве на «РЖД Арене».

На данный момент «быки» с 39 очками располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Железнодорожники идут на пятой позиции (32). Лидером является «Зенит», у которого 40 баллов.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Баранник
4
Обсудить
Читайте также
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
Фамейе выбыл на месяц, Гоцук должен пропустить столько же. Как КДК накажет капитана «Пари НН»?
Деменко: «Ошибка Адамова? Думаю, Семак обязательно выскажется об этом»
Щербаченко: «По игре «Краснодар» провалил первый тайм с «Локомотивом»
Романцев — о «Краснодаре»: «Не увидел игровых перемен после возвращения Мусаева»
«Промес был знаковой фигурой «Спартака», но не настолько, чтобы не забивать в трех матчах!» Интервью Романцева
«Краснодар» уходит от игры Ивича. Как Мусаев возвращает романтический футбол
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терехин: «В матче «Динамо» и «Ростова» два-три гола мы должны увидеть»

Баранник: «Если «Зенит» будет выкладываться на сто процентов, то вряд ли кто-то сможет противостоять ему»