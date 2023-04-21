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Сегодня, 03:30

Баранник: «Продление контракта с «Локомотивом» выглядит вполне логичным шагом для Баринова»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Баранник прокомментировал информацию о том, что полузащитник Дмитрий Баринов может покинуть московский клуб.

«Какие у него сейчас альтернативы? Если он подпишет новое соглашение, то останется в месте, где его ценят. Тем более, сейчас команда набирает ход. Куда он еще может пойти? В «Зенит»? А смысл? В этом сезоне «Локомотив» не будет претендовать на что-то серьезное, а в будущем вполне может. Команда набирает ход. Судя по всему, в следующем году клуб будет бороться за самые высокие места в чемпионате. Здесь Баринов вырос и показал свои лидерские качества. Продление выглядит вполне логичным шагом. У нас нет даже форточки в Европу. В Турции своя специфика. Не знаю, что там с финансами, но по уровню чемпионата это точно не шаг вперед», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Баранника.

Баринов — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 28 матчах за команду во всех турнирах.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005094262_barannik_u_nas_net_daje_fortochki_v_evropu
Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Баранник
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