Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:16

Баранник: «Черчесов в «Локомотиве»? Это вполне возможно»

Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник оценил возможное назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера железнодорожников.

«В любой из команд может произойти смена тренера, за исключением, наверное, «Зенита». Это вполне возможно. Будет это Черчесов или кто-то другой. Все варианты открыты», — цитирует Баранника «Спорт День за Днем».

На данный момент «Локомотив» возглавляет Михаил Галактионов. В нынешнем сезоне красно-зеленые занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 26 матчах.

Действующий контракт 39-летнего специалиста с московской командой рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: «Спорт День за Днем»
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Баранник
Михаил Галактионов
4
0
Читайте также
Полуфиналы «Евровидения» пройдут 7 и 9 мая в 22:00 мск
Праздники на День Победы в 2024 году продлятся четыре дня
Журналистку Кеворкову доставили в СК после обысков
Гол на 16-й секунде, ВАР на стороне Екатеринбурга и спасение на последней минуте! Что случилось в матче «Урал» - «Балтика»
Армия РФ начала подготовку к учениям с применением нестратегического ядерного оружия
Источник назвал причины обыска у журналистки Кеворковой
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Литвинов: «Абаскаль — психолог, умеет подобрать правильные слова»

ЦСКА — «Рубин»: казанцы вышли вперед