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Сегодня, 15:25

Баранник считает, что «Локомотив» не виноват в ситуации с Изидором

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Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник прокомментировал ситуацию между железнодорожниками и нападающим Вильсоном Изидором.

«Какая может быть вина «Локомотива», если подписано соглашение с игроком? Очевидно, что здесь игрок нарушает правила. Конечно, это вопрос для юристов. Всех нюансов мы не знаем. Исходя из информации, доступной в прессе, именно игрок принял такое решение, договорившись с клубом. Недавно была ситуация в «Зените», где игрок долго не возвращался. Но он вернулся. Сейчас играет очень хорошо. Здесь каждый клуб принимает свое решение. Приведенный пример является достойным среди последнего. В конце концов договорились, игрок продолжает играть на ведущих ролях», — приводит «Спорт День за Днем» слова Баранника.

3 сентября стало известно о нежелании Изидора возвращаться в Россию. Он играет за «Локомотив» с 2022 года. Всего футболист провел 42 матча за московский клуб, в которых забил 19 голов и отдал 7 результативных передач.

Сообщалось, что 23-летний футболист может продолжить карьеру в Греции, Сербии или Турции, так как в этих странах еще открыто трансферное окно. Утверждалось, что железнодорожники ведут переговоры с «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой».

Источник: Спорт День за Днем
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Дмитрий Баранник
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 - : -
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