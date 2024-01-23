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Баранник считает, что Тикнизян может побороться с Сантосом за место в основе «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Локомотива» и тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о возможном трансфере защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в питерский клуб.

«Никак к этой информации не отношусь. А чем вообще занимается академия «Зенита»? Сейчас же и так есть левый защитник, один из лучших в команде вообще футболистов (Дуглас Сантос. — Прим. «СЭ»). Мы же усиливаем позицию другим футболистом. Не можем найти амбициозного молодого парня из своей академии», — приводит «Спорт День за Днем» слова Баранника.

Также он ответил, может ли Тикнизян побороться за место в основе сине-бело-голубых с Дугласом Сантосом.

«Может. Он — хороший и добротный игрок. Побороться может любой человек. А вот выиграть конкуренцию — это куда сложнее», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Локомотив» в ближайшее время проведут раунд переговоров, чтобы обсудить сумму за Тикнизяна.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 23 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/barannik-tiknizyan-mozhet-poborotsya-s-santosom-za-mesto-v-osnove-zenita
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Баранник
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