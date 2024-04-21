Баранник считает, что у «Зенита» самые реальные шансы на чемпионство из-за нестабильности конкурентов

Бывший тренер-селекционер «Зенита» и «Локомотива» Дмитрий Баранник оценил шансы сине-бело-голубых выиграть чемпионскую гонку в РПЛ.

«Математически и теоретически понятное дело, что вопрос о чемпионстве в РПЛ не будет закрыт, пока преследователи не лишатся возможности обойти «Зенит», но в силу нестабильности практически всех конкурентов у сине-бело-голубых самые реальные шансы на титул», — цитирует Баранника Legalbet.

Также он поделился мнением о назначении Мурада Мусаева в «Краснодар».

«Любая тренерская работа может оцениваться только спустя достаточно длинный промежуток времени. Мы же все понимаем, что любые, даже очень положительные результаты с новым тренером — это все заслуга предыдущего специалиста и его штаба», — добавил специалист.

«Зенит» после 23 сыгранных матчей возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 47 очками. «Краснодар», который провел 24 игры, идет на второй позиции с 46 баллами. «Динамо» замыкает тройку сильнейших (41).