Баранник считает, что уход Вендела и Кузяева из «Зенита» должен пройти почти незаметно

Бывший селекционер «Зенита» и «Локомотива» Дмитрий Баранник поделился мыслями о возможном уходе российского полузащитника Далера Кузяева и бразильца Вендела из петербургского клуба.

«Уход любых футболистов влияет на командные действия. Вендел в прошедшем сезоне РПЛ был одним из лучших футболистов чемпионата. Потеря Вендела и Кузяева будет ощущаться какое-то время, но уход лидеров должен пройти почти незаметно. «Зенит» активен на трансферном рынке и находит новых звезд. На смену одним бразильцам к ним придут другие, не менее талантливые», — цитирует Баранника Legalbet.

3 июля стало известно, что «Коринтианс» может арендовать Вендела с опцией выкупа в 18 миллионов евро. Также сообщалось, что Кузяев может продолжить карьеру в «Бешикташе», однако футболист пока не дал точного ответа турецкой команде.