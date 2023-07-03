Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:43

Баранник считает, что уход Вендела и Кузяева из «Зенита» должен пройти почти незаметно

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший селекционер «Зенита» и «Локомотива» Дмитрий Баранник поделился мыслями о возможном уходе российского полузащитника Далера Кузяева и бразильца Вендела из петербургского клуба.

«Уход любых футболистов влияет на командные действия. Вендел в прошедшем сезоне РПЛ был одним из лучших футболистов чемпионата. Потеря Вендела и Кузяева будет ощущаться какое-то время, но уход лидеров должен пройти почти незаметно. «Зенит» активен на трансферном рынке и находит новых звезд. На смену одним бразильцам к ним придут другие, не менее талантливые», — цитирует Баранника Legalbet.

3 июля стало известно, что «Коринтианс» может арендовать Вендела с опцией выкупа в 18 миллионов евро. Также сообщалось, что Кузяев может продолжить карьеру в «Бешикташе», однако футболист пока не дал точного ответа турецкой команде.

Источник: https://legalbet.ru/news/15588761/
Далер Кузяев
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Дмитрий Баранник
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бодибилдер Джо Линднер скончался в возрасте 30 лет на руках у своей девушки
Свищев назвал пропагандой слова Свентек об условиях допуска россиян на Уимблдон
Тело пропавшей под Оренбургом пятилетней девочки нашли недалеко от берега реки
Эксперт назвал микротрещины причиной взрыва на батискафе «Титан»
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Семшов: «Кузяеву надо ехать в Турцию и не бояться»
Семак о будущем Вендела: «Все контакты ведутся с руководством клуба»
Фоменко — о штрафах: «Футболист должен понимать: за проступок — наказание. У Федотова позиция другая»
Дуймович: «Личка получил пока свое лучшее предложение в карьере. «Динамо» — одна из лучших команд в РПЛ»
Ерохин — о возможном уходе Вендела из «Зенита»: «Есть ребята, которые готовы играть»
Круговой: «В прошлом сезоне все в «Зените» много раз хватались за голову от судейских решений»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Турции заявили, что Кузяев не дал точного ответа о переходе в «Бешикташ»

Семшов: «Кузяеву надо ехать в Турцию и не бояться»