Баранник — о назначении Ротенберга в «Локомотив»: «Наверное, он понимает молодежный футбол, раз его назначили»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник высказался о назначении Бориса Ротенберга на должность директора департамента развития молодежного футбола московского клуба.

«Удивляться никому не приходится. Как минимум полгода ходили разговоры, что Ротенберг должен получить какое-то назначение в «Локомотиве». Наверное, он понимает, что такое молодежный футбол, и будет его развивать, раз его назначили», — приводит «РБ Спорт» слова Баранника.

Также он ответил на вопрос, не рано ли Ротенбергу в 36 лет занимать занимать такую ответственную должность.

«Здесь не в возрасте дело, а в знаниях, желании и возможностях. Ротенберга берут не на пустое место. У «Локомотива» одна из лучших академий страны. Там уже многое сделано и есть все условия для дальнейшего развития», — добавил специалист.

Ротенберг выступал за железнодорожников с 2016 года. В составе московской команды он стал чемпионом России и обладателем Кубка России. В официальных играх российский защитник не участвовал с 5 декабря 2018 года. Летом этого года Ротенберг объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.