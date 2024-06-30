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Сегодня, 12:30

Баранник: «Упор все равно будет делаться на легионеров. Просто в «Зените» смотрят немного дальше»

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Бывший селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о роли российских футболистов в команде.

«На сегодняшний день мы не можем полноценно оценивать силу российских футболистов, потому что не участвуем в еврокубках. Посмотрим, как себя проявят новички «Зенита». В своих прежних клубах они чувствовали себя комфортно, но здесь им придется завоевывать любовь болельщиков по новой. Думаю, что пока в «Зените» остаются легионеры, которые на протяжении последних сезонов приносили результат, упор все равно будет делаться именно на них. Никто из них не будет прозябать на лавке. Просто в «Зените» смотрят немного дальше», — сказал Баранник Legalbet.

В летнее трансферное окно состав «Зенита» пополнили четыре российских футболиста: вратарь Евгений Латышонок, защитники Юрий Горшков и Сергей Волков, а также нападающий Максим Глушенков.

Источник: Legalbet
РПЛ
ФК Зенит
Дмитрий Баранник
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