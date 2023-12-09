Баранник: «Вендел уже наученный опытом, не должен повторить летнюю ошибку. У него контракт с «Зенитом»

Бывший селекционер «Зенита» и «Локомотива» Дмитрий Баранник оценил вероятность того, что форвард сине-бело-голубых Вендел после зимнего отпуска не вернется в расположение петербургской команды.

«Есть ли риск, что Вендел не вернется в «Зенит» после отпуска? Есть риск потерять любого игрока, не только Вендела. Все зависит от взаимоотношений игрока и клуба. Пока он выходит на поле. Возможно, ему нравится играть в снежную погоду, и это его взбодрит. Но если говорить серьезно, то у него есть контракт. Вендел уже наученный опытом, не должен повторить летнюю ошибку. Если и будет более длительное отсутствие, думаю, он согласует с клубом», — цитирует Баранника Legalbet.

Вендел пропустил летние предсезонные сборы «Зенита». В СМИ тогда появилась информация, что футболист планировал покинуть сине-бело-голубых.

В текущем сезоне бразилец провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 4 гола. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027-го.