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Сегодня, 15:45

Баранник заявил, что не может назвать Соболева прекрасным форвардом

Ана Горшкова
Корреспондент
футболист «Зенита» Александр Соболев
Александр Соболев.
Фото ФК «Зенит»
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Бывший тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник поделился мнением о линии атаки сине-бело-голубых.

«Не знаю даже, какую линию атаки сейчас можно назвать оптимальной. У них есть прекрасные молодые бразильцы, прекрасный центрфорвард. Выбор богатый. Семак выбирает из тех, кто на сегодня показывает наилучшие результаты на тренировках. Глушенков — это, естественно, потеря, потому что он поймал кураж, стал бомбардиром. Это очень печально, что на пике он получил нелепую травму. Кого я назвал прекрасным форвардом? Не Соболева (смеется). Пока я не могу дать ему таких эпитетов. Конечно, я имел ввиду Кассьерру», — приводит слова Баранника Legalbet.

После 12 туров РПЛ «Зенит» занимает первое место с 29-ю очками.

Источник: Legalbet
Александр Соболев
ФК Зенит
Дмитрий Баранник

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