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27 марта, 19:13

Баранник: «Если «Зенит» будет выкладываться на сто процентов, то вряд ли кто-то сможет противостоять ему»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник считает, что судьба чемпионства в этом сезоне зависит больше от петербургской команды, чем от ее соперников.

«Любой матч — это матч за три очка, в каждом надо выигрывать. Но я уже не раз говорил, что в нашем чемпионате судьба титула зависит от «Зенита». Если петербуржцы будут выкладываться на сто процентов в каждой игре, то вряд ли у кого-то появится много шансов противостоять им. Хотя в футболе случатся всякое. Судя по тому, как начал «Зенит» выступления после зимней паузы, он настроен очень серьезно. И команда выглядела солидно. Не вижу причин, чтобы она не играла так далее», — цитирует Баранника «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» с 40 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Краснодар» (39) располагается на второй строчке. «Динамо» (38) замыкает тройку сильнейших.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Дмитрий Баранник
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