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Сегодня, 13:47

Баранник: «Зенит» сделал хороший магазин»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Баранник прокомментировал трансферную политику петербургского клуба.

Ранее в команду перешел защитник Страхиня Эракович из «Црвены Звезды». Питерский клуб покинул Малком, ушедший в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

— Вообще трудно комментировать трансферную политику «Зенита».

— Но ваш недавний прогноз сбывается: «Зенит» начинает продавать бразильцев.

— Они просто заработали тут и хотят уехать, чтобы где-то еще проявить себя. На другом уровне, нежели чемпионат России.

— Продажа Малкома в «Аль Хиляль» — это, наверное, про возможность заработать еще больше.

— Для «Зенита» — да. А Малком, наверное, смирился с тем, что его участь — заработать, а не выиграть Лигу чемпионов или еще что-то. Какие спортивные амбиции могут быть в Саудовской Аравии? - цитирует Баранника "РБ Спорт".

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-barannik-zenit-sdelal-horoshij-magazin/
Малком Филипе (Малком)
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
Дмитрий Баранник
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