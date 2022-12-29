Баранник считает, что «Зенит» не ищет талантливых российских игроков

Бывший тренер-селекционер «Зенита» и «Локомотива» Дмитрий Баранник высказался о селекции клуба в случае возможного перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Зачем «Зениту» такое количество легионеров, если РФС перейдет в Азию? Зачем мы сейчас будем говорить, нужны ли легионеры, когда еще решение не принято? Заранее собрать российских талантливых игроков? Тогда можно сказать, что нас вернут обратно в Европу и нужно купить еще 10 легионеров, чтобы выступать в еврокубках. 90 процентов клубов взяли направление на российских игроков, пытаются найти талантливых ребят. «Локомотив» уже давно в этом направлении работает, у них хороший симбиоз русских и иностранных футболистов. «Зенит» не входит в эти 90 процентов? А вот отгадайте, если у них самое большое количество легионеров, поэтому ответ на поверхности», — приводит слова Баранника Legalbet.

В текущей заявке «Зенита» на сезон находятся 10 футболистов, считающихся легионерами.

Исполком РФС по возможному переходу в АФК состоится 30 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.