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Сегодня, 09:30

Барбер Норманна — о побеге норвежца из России: «В соседний дом прилетел дрон. Возможно, Матиас испугался»

Микеле Антонов
Корреспондент
Алишер Джураев и Матиас Норманн.
Фото Соцсети
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Известный барбер Алишер Джураев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о побеге экс-футболиста «Динамо» Матиаса Норманна из России.

— Норманн фактически сбежал из «Динамо»...

— Да, помню об этом. Матиас же жил в «Москва-Сити», а в соседний дом прилетел дрон. Он был близко к тому месту. Знаю его соседа, который тогда рассказывал, что был сильный удар. Возможно, Матиас испугался, а потом уехал из страны. Он очень крутой футболист, хорошо играл.

— У него до сих пор тянутся судебные разбирательства с российскими клубами...

— Фанатов это чуть задело — у меня стриглось много динамовцев. Говорят: «Убежал твой клиент». Они видели фото Норманна у меня на рабочем месте и говорили про него. Сейчас убрал — решил поменять дизайн.

В августе 2023 года «Аль-Раед» объявил о переходе Норманна. «Ростов» и «Динамо» обратились в трибунал Международной федерации футбола (ФИФА). В ноябре стало известно, что норвежский игрок был признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта с ростовским клубом, и его обязали выплатить ростовчанам компенсацию в размере 2,9 миллиона евро. Норманн не согласился с данным решением и подал апелляцию в CAS.

Полностью интервью с Алишером Джураевым читайте на сайте «СЭ»

Матиас Норманн
ФК Динамо (Москва)
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