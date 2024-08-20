Барбер Промеса: «Он обещал футболку, но не смог передать... Уехал в Дубай и больше не возвращался...»

Известный барбер Алишер Джураев в интервью «СЭ» ответил на вопрос об общении с экс-футболистом «Спартака» Квинси Промесом.

— Ты болеешь за какой-то клуб? Видел у тебя на рабочем месте много футболок игроков «Спартака».

— Я собираю футболки клиентов. Из других клубов пока никто не давал... Хочу разнообразить коллекцию — было бы здорово получить майку Нгамале или Веры.

Промес тоже обещал футболку, но не смог передать... Как раз собирался, но уехал в Дубай и больше не возвращался... Надеюсь, Квинси вернется в Москву. Верю, что так и будет!

Летом 2024 года у Промеса закончился контракт со «Спартаком», на данный момент игрок находится без клуба и тренируется индивидуально.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к семи с половиной годам заключения по двум уголовным делам.

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