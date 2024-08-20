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Сегодня, 08:00

Барбер Промеса считает, что футболист вернется в Россию: «Обязательно пойдет ко мне»

Микеле Антонов
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Известный барбер Алишер Джураев в интервью «СЭ» ответил на вопрос об общении с экс-футболистом «Спартака» Квинси Промесом.

С Промесом постоянно были два охранника. Так что с безопасностью не возникало проблем — можно было дать возможность людям исполнить мечту. Правда, если бы у него был только один охранник, я бы не стал этого делать. Кто знает, что у болельщика на уме...

— Когда последний раз общался с Квинси?

— Написал ему, когда его посадили. Он тогда не ответил, старый номер больше не работает. Но, думаю, как только он вернется в Россию, обязательно пойдет ко мне.

— Он стригся только у тебя?

— Да, каждую неделю. В перерывах между сеансами он просто не мог сходить к кому-то еще. Даже во время отпуска приходил обросший — значит, не стригся.

Летом 2024 года у Промеса закончился контракт со «Спартаком», на данный момент игрок находится без клуба и тренируется индивидуально.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к семи с половиной годам заключения по двум уголовным делам.

Полностью интервью с Алишером Джураевым читайте на сайте «СЭ»

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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