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Сегодня, 08:35

Стало известно, сколько футболисты РПЛ тратят на стрижку

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный барбер Алишер Джураев в интервью «СЭ» раскрыл цены на стрижку футболистов РПЛ.

— Что для футболистов главное при выборе прически?

— Самое важное для них — образ и стиль. Мы, в отличие от футболистов, мыслим немного по-другому. Для них футбол — это праздник, нужно выглядеть максимально красивыми. Если у них чистая форма, хорошая прическа — голы получаются особенными. Им все равно на длину волос, главное — свежесть. Постоянно из-за этого стригу игроков перед матчами.

— Дорогое удовольствие?

— Беру за стрижку минимум 15 тысяч. Максимум было — как раз 100 тысяч. Обычно мне дают 20 тысяч с чаевыми. Это из-за такси и прочих расходов. Если стрижка в барбершопе — минимум 3,5 тысячи, дальше уже зависит от бороды. Максимум выходит около 10 тысяч рублей.

Полностью интервью с Алишером Джураевым читайте на сайте «СЭ»

Квинси Промес
Самюэль Жиго
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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