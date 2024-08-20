Барбер Веры рассказал, что футболист стрижется каждые три дня

Известный барбер Алишер Джураев в интервью «СЭ» назвал футболиста, который стрижется чаще всех в РПЛ.

— Кстати, еще Вера очень часто стрижется. Буквально каждые три дня! Угальде и Бабич приходят раз в десять дней.

— Какая самая распространенная прическа среди футболистов?

— Кроп — самая популярная, но футболисты ее выбирают нечасто. Сейчас мода на дреды. Как у Депая, Промеса, Мозеса... Изидор тоже так ходил. Такая прическа сложна тем, что весь процесс затягивается примерно на час.

— Рассказывают ли футболисты что-то о личной жизни во время стрижки?

— Нет, но я и не спрашиваю. Не хочу лезть в личную жизнь. Иначе в следующий раз они постригутся у кого-то еще, ха-ха! При этом у меня отличные отношения с семьями, детьми, родителями футболистов. Тот же Жиго — меня знают и его папа, и брат. Самюэль — настоящий друг.

Полностью интервью с Алишером Джураевым читайте на сайте «СЭ»