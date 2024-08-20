Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:20

Барбер Жиго сообщил, что экс-защитник «Спартака» скучает по России

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный барбер Алишер Джураев в интервью «СЭ» высказался о возможном возвращении экс-защитника «Спартака» Самюэля Жиго в Россию.

— Хотел ли Жиго вернуться в Россию?

— Недавно я прочитал новости о его возможном возвращении... Конечно, он скучает по России. Здесь ему было комфортно. В «Спартаке» его все уважали. Помните кричалку Самюэля «Спартак» — ауф"? До сих пор никто из игроков не может придумать чего-то такого! Зато все болельщики кайфанули!

— Жиго придумал кричалку, а Промес пишет рэп!

— Да-да, я знаком с его племянником — они вместе создают тексты. Плюс как-то друг Квинси, Хаким Зиеш, приезжал к нам из Нидерландов.

Жиго выступал за «Спартак» с июля 2018 по январь 2022 года, после чего подписал контракт с «Марселем».

В прошлом сезоне 30-летний Жиго сыграл 21 матч в чемпионате Франции, в которых забил три мяча. Контракт защитника с «Марселем» рассчитан до лета 2025 года.

Полностью интервью с Алишером Джураевым читайте на сайте «СЭ»

Самюэль Жиго
ФК Спартак (Москва)
4
Обсудить
Читайте также
В чемпионате Филиппин реализовали первый в истории четырехочковый бросок
«Зенит» лишился Глушенкова и Вендела перед матчем со «Спартаком»
В СМИ рассказали о подделке подписи генерала Попова в документах
Что за «русский Лукаку» нигерийского происхождения в сборной?
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Регионам грозит дефицит таксистов с сентября
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Барбер Промеса считает, что футболист вернется в Россию: «Обязательно пойдет ко мне»

Стало известно, сколько футболисты РПЛ тратят на стрижку