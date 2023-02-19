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Сегодня, 14:45

Барбоза: «Если бы у Фалькао было желание, он мог бы играть в ЦСКА»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Известный футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе ЦСКА к нападающему «Райо Вальекано» Радамелю Фалькао.

«Фалькао в этом году сыграл за «Райо Вальекано» 15 игр. Конечно, он уже взрослый, но тут все зависит от его желания. Со спортивной точки зрения его переход в ЦСКА был бы интересен. Он опытный игрок, был в разных чемпионатах. Играть в России для него не было бы так сложно. Надо понимать, что повлияло на несостоявшийся трансфер, но если бы у Фалькао было желание, он мог бы играть в ЦСКА. Для него это было бы интересно», — сказал Барбоза «СЭ».

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» подтвердил, что клуб был заинтересован в переходе 37-летнего колумбийского форварда.

Контракт Фалькао с испанской командой рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Радамель Фалькао
Футбол
ФК Райо Вальекано
ФК ЦСКА (Москва)
Паулу Барбоза
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