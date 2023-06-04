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Сегодня, 12:41

Барбоза назвал Семака лучшим тренером России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о лучшем тренере РПЛ в этом сезоне.

«Лучший тренер сезона? Думаю, Сергей Семак. Из года в год он держит команду на стабильно высоком уровне. Против «Зенита» всегда тяжело играть, это не только заслуга футболистов, но и тренера тоже. Нелегко так долго быть на высоте, но он справляется с этой задачей», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

47-летний Сергей Семак возглавил «Зенит» в конце мая 2018 года. Предыдущим местом его работы была «Уфа».

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/paulu-barboza-semak-luchshij-trener-rossii-protiv-zenita-vsegda-tyazhelo-igrat/
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Паулу Барбоза
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