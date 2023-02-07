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Сегодня, 11:48

Барбоза не исключил переход Малкома в «ПСЖ» летом: «Любой игрок «Зенита» востребован в Европе»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Малком.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал «СЭ» несостоявшийся трансфер нападающего «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«Малком был одним из вариантов для «ПСЖ». Посмотрим, что будет летом. Не исключаю, что парижане летом продолжат им интересоваться. Все зависит от того, кого они найдут на его позицию. Малком на виду у многих европейских клубов.
Зимний рынок всегда очень ограничен. Все клубы предпочитают делать подобные вложения летом. Надо посмотреть, как будет играть Малком, и в зависимости от этого говорить о возможном переходе в «ПСЖ». Любой игрок «Зенита» будет востребован на рынке. Это европейский топ-клуб», — сказал Барбоза «СЭ».

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, в сезоне-2022/23 он забил 15 голов и сделал 7 результативных передач в 23 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает 25-летнего бразильца в 24 миллиона евро.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Паулу Барбоза
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