Барбоза объяснил, почему Фернандешу будет тяжело в случае возвращения в РПЛ

Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что экс-футболист «Локомотива» Мануэл Фернандеш, скорее всего, не сможет играть за железнодорожников после возвращения в Россию и ему будет сложно попасть в клуб РПЛ.

«Я думаю, он вряд ли сможет играть в «Локомотиве», у этой команды другие пожелания на более молодых игроков, а Мануэлу сейчас 37 лет. Я думаю, что ему будет сложно найти клуб в России. У него есть желание, потому что самые лучшие годы у него были в России, он играл в лучший футбол в своей карьере. Найти ему команду будет непросто. Дело в том, что в последние годы, к сожалению, у него были травмы, которые не позволяли ему регулярно играть. Если он сможет найти клуб, это будет хорошо. Он должен понимать, что рынок в России рассчитан на молодых и новых игроков. Я думаю, он может играть в командах Первой лиги или в командах, которые борются за сохранение прописки в РПЛ, от этих клубов могут поступить предложения. У него больше шансов играть в Первой лиге, а не в РПЛ», — приводит слова Барбозы РИА «Новости Спорт».

Фернандеш стал игроком «Сепахана» в июле 2022 года. Контракт полузащитника с иранским клубом истекает 30 июня.

Фернандеш с 2014 по 2019 год играл за «Локомотив». С железнодорожниками он становился чемпионом России и трижды выиграл Кубок страны. Также хавбек год провел в «Краснодаре».