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Сегодня, 16:40

Барбоза оценил игру Кассерры за «Зенит» в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Известный португальский агент Паулу Барбоза рассказал, что думает об игре нападающего «Зенита» Матео Кассьерры.

«Прекрасно знаю Кассьерру, так как он играл в Португалии и Нидерландах. Уже тогда было видно, что это талантливый футболист. Не удивлен его пяти голам «Ахмату». Если он продолжит играть, то будет только набирать и многое показывать.

«Зенит» должен быть счастлив, так как у него есть хороший нападающий, которых сейчас не так много. Уверен, что он станет лучшим бомбардиром РПЛ. Он хорошо работал и смог приспособиться в чемпионату России, что очень непросто. Это большой талант», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

В этом сезоне колумбиец провел за команду 36 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и сделал семь результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-barboza-vryad-li-zenit-letom-otpustit-kass-erru/
Матео Кассьерра
ФК Зенит
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