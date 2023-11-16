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Сегодня, 18:06

Барбоза: «Мостовой и Измайлов имеют все факторы, чтобы работать тренерами»

Алина Савинова
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Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что у его бывших клиентов, экс-футболистов сборной России Марата Измайлова и Александра Мостового есть все перспективы в дальнейшем стать тренерами.

«Александр и Марат имеют все объективные и субъективные факторы, чтобы стать тренерами. Они имели возможность общаться со многими тренерами в Европе и имеют огромный опыт игры на высоком уровне — все это в совокупности при желании позволяет спокойно работать в тренерском штабе. Не исключаю, что в недалеком будущем и Марат будет работать тренером, потому что у него для этого есть все. Но ему, как и Мостовому, нужно закончить обучение. Конечно, им желательно начать работать с молодежью, потом переходить в команды посерьезнее. Их знания позволяют разбираться в футболе на более глубоком уровне», — цитирует агента Sport24.

21 августа Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС. Будучи футболистом, он выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». Измайлов играл в «Локомотиве», «Спортинге», «Порту», «Габале», «Краснодаре» и «Арарате».

Источник: https://sport24.ru/football/news-596447-barboza-aleksandr-mostovoy-i-marat-izmaylov-imeyut-vse-faktory-chtoby-rabotat-trenerami
Александр Мостовой
Марат Измайлов
Футбол
Паулу Барбоза
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