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17 мая, 11:55

Барбоза: «После ухода Малкома «Зенит» попробует заменить его футболистом из топ-5 ведущих лиг»

Алина Савинова
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Португальский агент Паулу Барбоза оценил вероятность подписания командами РПЛ игроков из топ-5 европейских чемпионатов.

«В первую очередь российские клубы должны делать ставку на своих воспитанников. Мы видим, что в России есть очень талантливые молодые игроки. Но если купят иностранных игроков, то они должны быть сильнее тех футболистов, которые сейчас играют в России. Очень внимательно должны выбирать игроков. После ухода Малкома из «Зенита» питерцы, безусловно, попробуют заменить его футболистом из топ-5 ведущих лиг. Я уверен, что в Россию приедут талантливые и перспективные игроки», — цитирует Барбозу Metaratings.ru.

«Зенит» после победы над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ досрочно стал чемпионом страны. Петербургский клуб с 65 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. На данный момент за сине-бело-голубых выступают 10 легионеров.

Источник: https://metaratings.ru/news/barboza-posle-ukhoda-malkoma-iz-zenita-pitercy-poprobuyut-zamenit-ego-futbolistom-iz-top-5-vedushikh-lig-251704/
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
Паулу Барбоза
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