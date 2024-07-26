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Сегодня, 15:13

Барбоза ответил Романцеву на обвинения в хайпе: «Никто не будет требовать диплом «Футбольный эксперт»

Зарина Халимхонова
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Футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» ответил Романцеву на обвинения в хайпе.

«Все имеют право сказать свое мнение. Естественно, есть так называемый эксперт, который считает, что у него есть единственная абсолютная истина. Но в футболе это не так. У каждого есть свой подход, анализ, и все без исключения имеют право на это. Конечно, есть кандидат, так называемая элита футбола, который считает, что он может сказать то, что думает, и то, что считает правильным. Но мы все любим футбол. И потому любой человек, начиная с простого рабочего, инженера, врача — все эксперты, все имеют право сказать то, что они думают. Их версия — это другая истина, которая может не совпадать с мнением экспертов. Я за то, что могут существовать разные мнения и точки зрения. А те, которые считают, что у них абсолютная истина, пусть живут с этим. Никто не будет на это претендовать и требовать от них диплом «Футбольный эксперт», — сказал Барбоза.

«Романцев меня знает. Но вопрос не в этом. Не все должны думать, как он. Когда мысли не совпадают, это не говорит о некомпетентности. Надо обсуждать, дискутировать. Я не повторяю их аргументы или анализ. Я уважаю их мнение. Но все имеют право на личное мнение, независимо от того, кто этот эксперт. Практика тоже доказывает, кто здесь «эксперт». Аргумент, что я якобы некомпетентный, — это не аргумент. Грустно, что у нас так реагируют на разные точки зрения», — добавил Барбоза «СЭ».

Ранее в интервью «СЭ» Романцев сказал, что Барбозе надо хайпануть, поливая Роналду, или впихнуть в команду кого-то из клиентов.

Олег Романцев. Олег Романцев: «Полностью поддерживаю Мостового — сам не люблю компьютерных аналитиков!»

Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
Паулу Барбоза
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