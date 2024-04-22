Барбоза: «К Кассьерре будет интерес, но сомневаюсь, что «Зенит» захочет продавать его»

Футбольный агент Пауло Барбоза поделился мнением о будущем форварда Матео Кассьерры в «Зените».

«Кассьерра очень талантливый игрок. Даже в Нидерландах он показывал хороший футбол, потом в Португалии. С каждым матчем он набирается опыта. Конечно, после окончания сезона к нему тоже будет интерес, но я сомневаюсь, что клуб захочет его продавать», — сказал Барбоза Metaratings.ru.

В текущем сезоне 27-летний Кассьерра провел 30 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро. Контракт колумбийца с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года.