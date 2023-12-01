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Сегодня, 21:53

Барбоза: «Карпин смог бы сейчас работать в Европе, его там хорошо знают»

Алина Савинова
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Португальский футбольный агент Паулу Барбоза считает, что главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин смог бы сейчас работать в Европе.

«Смог бы сейчас Карпин работать в Европе? Думаю, да. Нет сомнений, что Карпин — умный тренер, он отлично знает и понимает футбол. Тем более в Европе его хорошо знают по футбольной карьере, по работе в сборной России. На мой взгляд, Карпин справился бы с работой в клубе из топ-5 лиг Европы. Возможно, когда-нибудь Карпин возглавит команду из чемпионата Испании, например. Если в будущем он сам этого захочет, то, возможно, все и получится», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

С августа 2014 года по февраль 2015 года Карпин был главным тренером «Мальорки» из второй лиги Испании. На данный момент 54-летний специалист возглавляет сборную России и «Ростов», который занимает 10-е место в чемпионате страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/paulu-barboza-karpin-smog-by-sejchas-rabotat-v-evrope-ego-tam-horosho-znayut/
Валерий Карпин
Футбол
ФК Ростов
Паулу Барбоза
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