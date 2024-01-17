Барбоза: «Возможно, в «Спартаке» уже запущены процессы по трансферам»

Агент ФИФА Паулу Барбоза высказался об отсутствии трансферов у «Спартака» в зимнее окно.

«Этот вопрос в компетенции руководства и главного тренера. Я не знаю, приняли ли они решение, что усиление нужно во что бы то ни стало. Если сейчас никто не куплен — это ничего не значит. Впереди много времени. Возможно, процессы давно запущены. Эта работа редко публичная. Идеальная сделка та, о которой медиа узнали в последний момент. Возможно, «Спартак» теперь хочет действовать именно так. Плюс надо понимать, что в зимнее окно возможностей всегда меньше, чем летом. Это тоже влияет», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

«Спартак» выйдет из отпуска 19 января. 22-го числа команда отправится на сборы в ОАЭ. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров.