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Сегодня, 23:39

Барбоза: «Возможно, в «Спартаке» уже запущены процессы по трансферам»

Алина Савинова
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Агент ФИФА Паулу Барбоза высказался об отсутствии трансферов у «Спартака» в зимнее окно.

«Этот вопрос в компетенции руководства и главного тренера. Я не знаю, приняли ли они решение, что усиление нужно во что бы то ни стало. Если сейчас никто не куплен — это ничего не значит. Впереди много времени. Возможно, процессы давно запущены. Эта работа редко публичная. Идеальная сделка та, о которой медиа узнали в последний момент. Возможно, «Спартак» теперь хочет действовать именно так. Плюс надо понимать, что в зимнее окно возможностей всегда меньше, чем летом. Это тоже влияет», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

«Спартак» выйдет из отпуска 19 января. 22-го числа команда отправится на сборы в ОАЭ. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/paulu-barboza-vozmozhno-v-spartake-uzhe-zapushheny-protsessy-po-transferam/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Паулу Барбоза
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