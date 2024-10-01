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1 октября, 23:23

Барбоза рассказал, что Кассьерра мог перейти в АПЛ перед трансфером в «Сочи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Португальский агент Паулу Барбоза рассказал, что помог колумбийскому форварду Матео Кассьерре при переходе в «Сочи».

«Это не мой игрок, но я помог ему при переходе в «Сочи». Был агент, который должен был это сделать, но он отказался, и предложили мне. Тогда на руках мы имели три варианта: клуб АПЛ, Испании и «Сочи». Я решил, что лучше остановиться на «Сочи» — мы тогда провели отличную сделку», — цитирует Барбозу Metaratings.

Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в 2021 году. Год спустя колумбиец перебрался в «Зенит».

Источник: Metaratings
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
Паулу Барбоза

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