Барбоза рассказал, что зимой «Зенит» может получить предложения из Европы по трансферу Кассьерры

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Известный португальский агент Паулу Барбоза заявил, что европейские клубы пристально следят за нападающим «Зенита» Матео Кассьеррой.
«Безусловно, сейчас в Европе пристально следят за Матео Кассьеррой, к нему давно есть интерес из европейских чемпионатов. В этом сезоне он в отличной форме, у него замечательная статистика. Думаю, уже этой зимой «Зенит» может получить предложения по трансферу Кассьерры из Европы. Но вряд ли клуб захочет отпустить его в середине сезона. А вот летом — другое дело», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».
26-летний колумбиец выступает за «Зенит» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 18 матчей, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.