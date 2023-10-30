Барбоза рассказал, что зимой «Зенит» может получить предложения из Европы по трансферу Кассьерры

Известный португальский агент Паулу Барбоза заявил, что европейские клубы пристально следят за нападающим «Зенита» Матео Кассьеррой.

«Безусловно, сейчас в Европе пристально следят за Матео Кассьеррой, к нему давно есть интерес из европейских чемпионатов. В этом сезоне он в отличной форме, у него замечательная статистика. Думаю, уже этой зимой «Зенит» может получить предложения по трансферу Кассьерры из Европы. Но вряд ли клуб захочет отпустить его в середине сезона. А вот летом — другое дело», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

26-летний колумбиец выступает за «Зенит» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 18 матчей, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.