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Сегодня, 19:16

Барбоза считает, что Амарал ушел из «Спартака» из-за недостатка условий для проведения желаемой трансферной политики

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Португальский агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» отреагировал на уход спортивного директора Томаша Амарала из клуба.

«К сожалению, нельзя дать полноценную оценку его работе потому, что он находился в клубе слишком мало. В любом клубе нужно время, чтобы проводить и развивать свою трансферную политику. Раз он решил уйти посреди сезона из топ-клуба, значит, он почувствовал, что у него недостаточно полномочий для проведения той трансферной политики, которую он хотел. Все прекрасно понимают, что «Спартак» — это один из лучших клубов в России и Европе, но есть проблема преемственности в руководстве. Мы видим, как за последние годы в клубе появляются многие тренеры, которые не смогли решить свои задачи», — сказал Барбоза «СЭ».

Также португальский агент поделился мнением о возможном существовании проблем внутри клуба.

«Возможно, внутри клуба есть вопросы и проблемы, которые нужно решить, ведь не могли все тренеры, приходящие в «Спартак», быть плохими. Если он посреди сезона решил подать в отставку, значит, я предполагаю, у него не было достаточно условий для того, чтобы проводить ту трансферную политику, какую он хотел», — добавил Барбоза.

33-летний португалец занимал пост спортивного директора «Спартака» с декабря прошлого года. Ранее Амарал работал скаутом в «Бенфике». Стороны расторгли контракт по соглашению сторон.

После 15 матчей «Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 10 ноября красно-белые дома разгромили «Акрон» (4:0) в матче 15-го тура.

Денис Сафронов

ФК Спартак (Москва)
Паулу Барбоза
Томаш Амарал

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