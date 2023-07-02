Барбоза считает, что Мостовой мог бы стать хорошим тренером

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о том, смог бы экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой стать большим футбольным тренером.

«Думаю, что Александр мог бы стать тренером, но если он пока не стал, то на это должны быть свои объективные причины. Безусловно, Мостовой опытен, он работал у хороших тренеров и сам мог бы стать хорошим тренером. Практика показывает, что без футбольного опыта можно стать тренером, но, естественно, тренер, который играл в футбол на высоком уровне, имеет определенные преимущества. Это факт, но это не значит, что тренер, который никогда не играл в футбол, не может стать великим тренером. Жизнь это тоже показывает», — цитирует Барбозу Metaratings.ru.

В мае стало известно, что Мостовой подал документы для обучения в академии РФС по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков». Ранее в РФС сообщили, что 54-летний специалист приступил к обучению на лицензию тренера.