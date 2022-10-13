Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:36

Барбоза считает, что нет ничего удивительного в желании Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство

Артем Бухаев
Корреспондент

Агент Паулу Барбоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о намерении нападающих «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

«Сам закон позволяет игрокам, которые проживают в стране определенный период, получить гражданство. Это не только в России. Это же действует и во всех странах Европы. Я ничего не вижу удивительного в этом. Наоборот! Получить гражданство — это личный вопрос каждого игрока. Мотивация может быть любой. И необязательно финансовые», — сказал Барбоза «СЭ».

В сентябре стало известно, что бразильские легионеры из «Зенита» занимаются оформлением российского гражданства.

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что Малкома и Клаудиньо все в России устраивает. 25-летний Малком играет за «Зенит» с 2019 года, 25-летний Клаудиньо — с 2021-го.

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
Паулу Барбоза
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Грабители застрелили моих собак. Трусы!» Как обворовывали известных российских футболистов
Талалаев рассказал о необычных увлечениях футболистов, которые у него играли
В ДНР сообщили о проникновении в регион диверсантов из «Азова»
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР
В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Воспитанник «Спартака» Салимов объяснил, почему молодые игроки с трудом пробиваются во взрослый футбол

Агент защитника «Локомотива» Фассона: «Восстановление идет согласно плану»