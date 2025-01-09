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Сегодня, 12:18

Барбоза считает, что Таварешу нужно продолжить карьеру в России

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем защитника «Спартака» Томаша Тавареша, выступающего на правах аренды за австрийский ЛАСК.

Ранее ЛАСК сообщил, что не взял защитника на тренировочный сбор и намерен досрочно расторгнуть арендное соглашение с футболистом, рассчитанное до конца сезона.

«Думаю, что у Тавареша сейчас непростое положение. Тренер, который его приглашал в «Спартак», уже не работает. С момента ухода Абаскаля все изменилось. У него была очень серьезная травма, после которой он долго восстанавливался, и, когда приехал в «Спартак», еще не был готов. Думаю, он должен был остаться в России в другой команде, чтобы найти ритм и ему было легче. Но приняли решение, чтобы он поехал в Европу, где он играл мало. Это замкнутый круг», — сказал Барбоза «СЭ».

Также агент поделился мнением о том, где стоит продолжить выступление Таварешу.

«Если «Спартак» верит в его способности, то придется найти Таварешу команду. Желательно, чтобы это было в России. Или придется договориться с игроком о растроржении контракта. Я считаю, что Тавареш — интересный игрок, но, когда он переходил, он еще не был на уровне «Спартака» и не был готов играть. Ему надо играть дальше, и желательно в России. И тогда через полсезона, хотя это тоже мало, можно будет давать какую-то оценку», — добавил Барбоза.

Тавареш перешел в «Спартак» в январе 2023 года. В общей сложности 23-летний защитник провел за московский клуб 22 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

ФК ЛАСК
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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