Барбоза считает, что Йович не поможет «Локомотиву» бороться за чемпионство

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил вероятность трансфера нападающего «Милана» Луки Йовича в «Локомотив».

«Думаю, что он реален. Думаю, что «Локомотив» может договориться. Если они смогут это сделать, то это будет хорошее приобретение, будет усиление для команды. Вопрос другой — смогут ли они договориться с «Миланом»? Я думаю, что да. Поживем — увидим», — приводит «Спорт День за Днем» слова Барбозы.

Также он ответил, поможет ли этот трансфер «Локомотиву» бороться за чемпионство.

«Мне кажется, это слишком. То, что будет усиление для команды — это факт. Я не думаю, что один игрок настолько сможет усилить команду, что может изменить соотношение сил. Ну а чтобы стать чемпионом у команды есть много факторов, которые зависят не только от одного игрока», — добавил агент.

В текущем сезоне 25-летний Йович провел 7 матчей за «Милан» в серии А, не отметившись результативными действиями.

После 15 туров «Локомотив» занимает седьмое место в чемпионате России, набрав 24 очка.