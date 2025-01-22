Барбоза считает, что «Зенит» будет самым активным клубом РПЛ в зимнее ТО

Агент Паулу Барбоза поделился мнением о зимнем трансферном окне в РПЛ.

— 23 января в РПЛ официально откроется трансферное окно — кто будет самым активным клубом этой зимой?

— Логично предложить, что «Зенит» — их менеджмент усилено проводит переговоры по игрокам, которых они собираются подписать в ближайшее время. Также «Спартак», «Динамо» и «Краснодар». Это те команды, которые будут наиболее активны в зимнее трансферное окно. Важно, что эти клубы ищут игроков на перспективу, тех футболистов, которые будут полезны как минимум несколько сезонов.

— К какому рынку чаще всего будут обращаться российские клубы этой зимой?

— Думаю, что преимущественно к бразильскому и в целом к южноамериканскому. Это тенденция последних лет. Большинство российских клубов вслед за «Зенитом» активно просматривают бразильский рынок. Это очень перспективное направление, но есть и свои минусы, — сказал Барбоза «РБ Спорт».

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 турах.