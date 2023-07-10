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Сегодня, 15:06

Барбоза считает, что «Зенит» может получить за Малкома больше 50 миллионов евро

Алина Савинова
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Португальский агент Паулу Барбоза рассказал, что думает о возможном переходе нападающего «Зенита» Малкома в один из клубов из Саудовской Аравии.

«Думаю, что сейчас очень много спекуляций на эту тему. Что якобы все большие игроки, которые выступают в Европе, хотят переехать в Саудовскую Аравию. На данный момент много информации, которая не соответствует реальности. Конечно, не все игроки могут переехать в Саудовскую Аравию, но какие-то из них могут там оказаться. Я скептически отношусь ко всему, что сейчас идет оттуда», — приводит «Спорт День за Днем» слова Барбозы.

Также он ответил на вопрос, оптимальна ли цена в 50 миллионов евро для Малкома.

«Думаю, можно выручить и больше. Но тут вопрос к «Зениту», клуб должен оценивать, но мне кажется, что Малком стоит дороже», — добавил специалист.

10 июля агент Тимур Гурцкая сообщил, что Малком может перейти в команду из Саудовской Аравии. По информации источника, петербуржцам предложили 50 миллионов евро за бразильца.

Малком играет за «Зенит» с 2019 года. В прошедшем сезоне 26-летний футболист провел в РПЛ 27 матчей, отметился 23 голами и 9 результативными передачами.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-paulu-barboza-zenit-mozhet-poluchit-za-malkoma-bolshe-50-millionov-evro-
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Паулу Барбоза
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