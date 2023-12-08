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Сегодня, 13:35

Барбоза считает, что «Зенит» сумеет привлечь больших футболистов в зимнее трансферное окно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Португальский агент Паулу Барбоза высказался о предстоящей трансферной работе клубов РПЛ в зимнее трансферное окно в 2024 году.

«Я думаю, большие игроки могут перейти в РПЛ летом. Ни в коем случае не верю, что зимой известные игроки приедут в РПЛ. Это будут не громкие трансферы, скорее, важные. Безусловно, немного, но будут трансферы зимой из Африки, Бразилии, Латинской Америки и из Аргентины. «Зенит» сумеет привлечь больших футболистов. Игроки понимают, что они сумеют показать свои возможности и выступать на высоком уровне. «Зенит» — большой клуб, все скауты клубов следят за их игроками. Тем более, там есть футболисты-сборники и очень одаренные бразильцы. В России нет еврокубков, и для любого легионера это очень важно. Все следят за РПЛ, но есть футболисты, которые играют в своих сборных. Если бы были еврокубки, то для них это имело бы большое значение при переходе. Все понимают, что Россия не играет сейчас нигде, но это не меняет отношения к чемпионату. Есть мнение, что упал уровень в РПЛ, но бывают очень интересные матчи. Хорошие команды играют на высоком уровне. Не думаю, что чемпионат России — неинтересная лига», — приводит слова Барбозы Metaratings.ru.

После 17 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. Лидирует — «Краснодар» (35 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/barboza-zimoi-v-rpl-ne-priedut-izvestnye-igroki-no-zenit-sumeet-privlech-bolshikh-futbolistov-313166/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Паулу Барбоза
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