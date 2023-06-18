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Сегодня, 18:39

Барбоза: «Из Португалии в РПЛ в этом году будут играть один-два футболиста, сделки уже есть»

Алина Савинова
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Агент Паулу Барбоза заявил, что в летнее трансферное окно в РПЛ приедут один-два португальских футболиста.

«Я бы не исключал вероятность того, что европейцы могут приехать в российский чемпионат. Есть много интересных футболистов, которые играют в Европе, и у которых заканчиваются контракты. Из европейцев в Россию могут приехать не только балканцы, но и представители Южной Европы: Италия, Франция, Португалия, Испания. Думаю, что из Португалии в РПЛ в этом году будут играть один-два футболиста. Возможно, даже из Испании. Сделки уже есть, и, возможно, в ближайшее время появятся и другие. Трансферный период все-таки только начинается. Это известный клуб. Кто-то из тройки лидеров? Поживем — увидим. Такая возможность есть», — цитирует Барбозу Metaratings.ru.

Новый сезон чемпионата России стартует 23 июля. По итогам минувшего сезона победителем РПЛ стал «Зенит». Второе место занял ЦСКА, третье — «Спартак».

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-barboza-iz-portugalii-v-etom-godu-budut-igrat-odin-dva-igroka-v-rpl-sdelki-uzhe-est-259749/
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РПЛ
Паулу Барбоза
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