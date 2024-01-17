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Сегодня, 18:12

Барбоза заявил, что уход Кассьерры стратегически опасен для «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент ФИФА Паулу Барбоза прокомментировал возможный уход из «Зенита» лучшего бомбардира первой части сезона Матео Кассьерры.

«Не думаю, что «Зенит» будет готов отпустить Кассьерру зимой. Это нелогично. Сам футболист тоже вряд ли захочет уходить. Все же главные сделки совершаются летом. Если он продолжит много забивать, то для него и «Зенита» будет еще лучше. Значит, через несколько месяцев предложение будет более щедрым. Конечно, саудиты могут сделать роскошное предложение уже сейчас. Но уход Кассьерры сейчас стратегически опасен для клуба», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Кассьерра играет за «Зенит» с июля 2022 года. В этом сезоне 26-летний форвард отметился 15 голами и пятью результативными передачами в 22 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/paulu-barboza-uhod-kass-erry-strategicheski-opasen-dlya-zenita/
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Паулу Барбоза
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