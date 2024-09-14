Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:29

Баринов — о Батракове: «Очень талантливый футболист и может стать настоящей звездой»

Telegram Дзен

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов оценил игру полузащитника москвичей Алексея Батракова. В субботу футболист отметился дублем в матче 8-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:2).

«Я очень рад, что парень так заиграл. Но я не хочу его перехвалить, чтобы не сглазить. Видно, что Алексей очень талантливый футболист и может стать настоящей звездой. Нет ли опасений, что «Локомотив» уже через год решит его продать? Я не хочу обсуждать работу руководства клуба, это их дело. Но надеюсь, «Локомотив» не превратится в некое подобие фермы, на которой выращивают условных бычков или поросят для продажи. Надеюсь, Батраков продолжит радовать нас своей игрой», — сказал Баринов «РБ Спорт».

Напомним, на счету Батракова уже 5 голов и 5 результативных передач в текущем сезоне РПЛ. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.

Источник: РБ Спорт
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Валерий Баринов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Фехтовальщица Ламонова рассказала о ситуации в Курской области
День парикмахера отметят в России 13 сентября
Пушков заявил об осознанном стремлении Британии к военному конфликту с Россией
Безумие в атаке и обороне Карпина, вброшенный фейк про Кривцова, провал Смолова. Что случилось в матче «Краснодар» - «Ростов»
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя