Баринов — о Батракове: «Очень талантливый футболист и может стать настоящей звездой»

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов оценил игру полузащитника москвичей Алексея Батракова. В субботу футболист отметился дублем в матче 8-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:2).

«Я очень рад, что парень так заиграл. Но я не хочу его перехвалить, чтобы не сглазить. Видно, что Алексей очень талантливый футболист и может стать настоящей звездой. Нет ли опасений, что «Локомотив» уже через год решит его продать? Я не хочу обсуждать работу руководства клуба, это их дело. Но надеюсь, «Локомотив» не превратится в некое подобие фермы, на которой выращивают условных бычков или поросят для продажи. Надеюсь, Батраков продолжит радовать нас своей игрой», — сказал Баринов «РБ Спорт».

Напомним, на счету Батракова уже 5 голов и 5 результативных передач в текущем сезоне РПЛ. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.