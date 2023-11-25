Актер Баринов: «Если «Локомотив» окажется в тройке до зимнего перерыва, это будет замечательно»

Известный актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказался о последних результатах железнодорожников в РПЛ.

«В этом сезоне стала неожиданной сильная игра команд, которые в прошлом сезоне считались середняками или аутсайдерами. Сейчас в каждой игре может случиться сенсация, любая команда может навязать борьбу фаворитам. Какое место станет положительным результатом для «Локомотива» по итогам этого календарного года? Если будут в первой пятерке, то это будет хорошо. А если попадут в тройку, то будет просто замечательно. Что касается трансферов зимой, то сложно назвать конкретные позиции, которые следует усилить, но я надеюсь, что тренерский штаб будет как можно больше доверять воспитанникам клуба», — приводит «РБ Спорт» слова Баринова.

В матче 16-го тура РПЛ, который прошел 25 ноября, «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (3:3). На данный момент железнодорожники с 25 баллами идут на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России.