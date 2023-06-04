Баринов ответил на вопрос о мечте попробовать силы в Европе

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос о мечте поиграть в европейских чемпионатах.

— Ты продлил контракт до 2026 года. Означает ли это, что мечта поиграть в Европе ушла на второй план?

— Нет. Конечно, мечтаю попробовать.

— Уверен, что еще сможешь попробовать свои силы в Европе?

— Дай бог.

Баринов — воспитанник академии «Локомотива». 24 мая 26-летний россиянин подписал новый контракт с клубом до конца июня 2026 года.

В текущем сезоне он сыграл 34 матча за железнодорожников, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.