Баринов ответил на вопрос о мечте попробовать силы в Европе

Сегодня, 10:00
Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос о мечте поиграть в европейских чемпионатах.
— Ты продлил контракт до 2026 года. Означает ли это, что мечта поиграть в Европе ушла на второй план?
— Нет. Конечно, мечтаю попробовать.
— Уверен, что еще сможешь попробовать свои силы в Европе?
— Дай бог.
Баринов — воспитанник академии «Локомотива». 24 мая 26-летний россиянин подписал новый контракт с клубом до конца июня 2026 года.
В текущем сезоне он сыграл 34 матча за железнодорожников, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.