Баринов после матча с «Крыльями» назвал ассистента арбитра позором футбола

Сегодня, 15:37
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов остался недоволен судейством матча против «Крыльев Советов» (3:3) в 16-м туре РПЛ.
«Крылья Советов» отыгрались, реализовав пенальти в добавленное время.
После завершения встречи Баринов подошел к ассистенту арбитра Рашиду Абусуеву и высказал недовольство его работой.
«Для всего футбола — вы позор», — сказал Баринов, сообщает «Чемпионат».
«Крылья Советов» (26 очков) занимают третье место в РПЛ. «Локомотив» (25) поднялся на шестое место в турнирной таблице.
В следующем туре самарцы на выезде сыграют с «Сочи». Игра пройдет 2 декабря. «Локомотив» на день позже на своем поле примет «Зенит».