Баринов — о переходе Сарвели: «Локомотиву» нужен был нападающий»

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о трансфере форварда Владислава Сорвели в «Локомотив».

«Не очень следил за «Сочи», поэтому сложно что-то конкретное говорить. Главное, что у «Локомотива» идет трансферная политика, это уже неплохо. Конечно, «Локомотиву» нужен был нападающий. Форварды всегда нужны», — приводит «РБ Спорт» слова Баринова.

29 июня «Локомотив» официально объявил о переходе Сарвели. Ранее футболист выступал за «Сочи». В минувшем сезоне он провел 26 матчей в чемпионате России, отметился 4 голами и 1 результативной передачей.