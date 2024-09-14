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14 сентября, 23:55

Баринов прокомментировал победу москвичей над «Оренбургом» в матче 8-го тура РПЛ

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Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал победу москвичей над «Оренбургом» (4:2) в матче 8-го тура РПЛ.

«Очень яркий матч, было интересно смотреть. Но, к сожалению, пропустили два мяча. Это говорит о том, что нужно еще поработать над обороной. Проявляется ли у команды характер победителя? Рано еще об этом говорить! Это же совсем молодые ребята! У них глаза горят, они бегут вперед и ничего не боятся, но вспомните, что Семин свой «Локомотив» создавал много лет и только потом команду начали бояться, а она действительно имела настоящий характер победителя.

Сейчас ребята еще не набрались опыта, но они яркие и интересные. Как сегодня Раков выдержал паузу перед голевым пасом, красота! А прорывы Пиняева! Молодцы ребята, я очень надеюсь, что сезон получится удачным», — сказал Баринов «РБ Спорт».

«Локомотив» пока идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Лидирует «Зенит» (20).

ФК Локомотив (Москва)
Валерий Баринов

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